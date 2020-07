Encontros virtuais aproximam TJMG de juízes

Presidente Gilson Lemes se reúne com magistrados da Comarca de Sete Lagoas

Diante da necessidade de conhecer as diferentes realidades dos juízes de Minas e em razão da pandemia de covid-19, o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), desembargador Gilson Soares Lemes, promoveu na tarde de sexta-feira (17/07), um encontro virtual com os magistrados de Sete Lagoas.

Durante a reunião, o presidente do TJMG soube, mesmo que à distância, qual é a realidade da comarca e ouviu as demandas dos juízes que nela atuam. Diante da eficácia da iniciativa, o presidente Gilson Lemes já tem outro encontro marcado para a próxima semana, desta vez com os magistrados da Comarca de Juiz de Fora.

O encontro virtual está marcado para segunda-feira às 14h, no gabinete da Presidência do TJMG.

Assessoria de Comunicação Institucional – Ascom