Combate a incêndio na Serra da Mantiqueira continua neste domingo; área atingida representa mais de 630 campos de futebol

Continua neste domingo o combate ao incêndio de grandes proporções que atingiu a área de preservação permanente da Serra Fina que fica no limite entre os estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. O incêndio começou na sexta-feira (17) e está concentrado entre a cidade de São Lourenço, no sul de Minas, e a divisa com o estado de São Paulo.

Três bombeiros de Minas, brigadistas da Serra da Mantiqueira, guias turísticos, bombeiros de São Paulo e três aeronaves seguem no trabalho de combate.

Até o momento foi constatado que, só na área do estado de São Paulo, o fogo já destruiu uma extensão superior a 630 campos de futebol.

Fonte: Itatiaia