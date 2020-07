Homem é preso após esfaquear o próprio pai, de 77 anos, na Região Metropolitana de BH

Para os militares, a vítima disse que era ameaçada pelo filho

Um homem foi preso neste sábado após esfaquear o próprio pai, de 77 anos, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O homem, de 31 anos, cometeu o crime na casa do pai, no bairro Água Branca.

A Polícia Militar (PM) foi acionada por familiares dos envolvidos, que encontraram o idoso ensanguentado. Para os militares, a vítima disse que era ameaçada pelo filho e que, após beber, o jovem deu golpes de faca no pescoço dele.

O suspeito contou aos policiais que agrediu o pai porque ele olhava a nora e a neta tomando banho.

A esposa do suspeito, no entanto, disse à PM não saber o motivo do crime.

Fonte: Itatiaia