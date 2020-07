Servidores Municipais terão benefícios com a Caixa

A Prefeitura de Sete Lagoas conquista mais um benefício para servidores municipais, por meio de uma parceria com a Caixa Econômica Federal. A autorização de um termo aditivo vai permitir a redução de juros e ainda um prazo de carência de três meses para quem possui empréstimo consignado junto ao banco.

O acordo foi formalizado na tarde dessa sexta-feira, 17, quando o prefeito Duílio de Castro recebeu em seu gabinete o gerente geral da Caixa, Sérgio Luiz Rodrigues. O termo aditivo que oferece os benefícios foi assinado na oportunidade. “É mais uma conquista para o servidor que está sendo fundamental neste processo de dar cara nova a Sete Lagoas”, comentou o prefeito.

O valor dos juros, que antes era de 1,75%, ficará entre 1,21% e 1,43% na nova negociação, dependendo do saldo devedor de cada funcionário. Já as parcelas do contrato em vigor só serão cobradas daqui a três meses. “É uma oportunidade para o servidor procurar uma das três agências da Caixa e confirmar esta negociação. Uma importante parceria que estamos fazendo com a Prefeitura em prol do funcionalismo”, declarou Sérgio Rodrigues.

A decisão pode beneficiar 1.100 servidores que, atualmente, possuem contratos de empréstimo consignado com o banco. A medida é mais uma que apoia o funcionalismo neste momento de crise por conta da pandemia do novo coronavírus. Com este mesmo objetivo, a administração antecipou o pagamento da folha salarial de todo os servidores nos últimos quatro meses.