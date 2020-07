Saúde e política em debate no programa Passando a Limpo desta sexta-feira; confira

O Passando a Limpo desta sexta-feira (17), parceria entre a Rádio Eldorado e o site setelagoas.com.br contou com a presença de Alberto Rodrigues, diretor do Cori, empreendimento que tem aproximadamente 12 anos de história em Sete Lagoas.

Durante a entrevista, Alberto falou um pouco sobre a história do Cori. Segundo ele, a empresa foi criada com o objetivo de oferecer tratamentos mais acessíveis à população, a partir de profissionais capacitados. O Cori tem adquirido novos equipamentos e expandido a estrutura física para aumentar ainda mais a gama de serviços disponíveis.

“A minha preocupação é ter mais uma opção para o paciente dentro do Cori, para que tenha uma condição financeira mais satisfatória se ele quer tirar o óculos da cara… Então nós vamos começar a fazer isso aqui em Sete Lagoas. Estamos investindo nessas duas áreas agora, que é a cirurgia de catarata com implante de lente multifocal e o Ceratocone”, afirma.

A pandemia de coronavírus tem impactado o Cori, mas Alberto conta fez questão de que nenhum dos 50 funcionários fosse demitido. “Posso dizer que logo quando surgiu o problema foi um dos temas que nós tratamos lá dentro do Cori foi esse, ‘ nós vamos lutar para preservar os empregos dos nossos funcionários’, porque é uma equipe muito bem formada, nós fizemos um investimento nessas pessoas na formação profissional deles”, diz.

Alberto disse que no mês de abril, a receita da empresa teve apresentou queda de aproximadamente 85%, motivada pela pandemia do novo coronavírus. Atualmente, o cenário vem se normalizando, mas ainda não como acontecia no mesmo período do ano passado. “Retomou, melhorou, mas ainda não é o mesmo movimento que a gente fazia”, conta.

Durante a entrevista, Alberto também comentou a relação entre estado e município em meio à pandemia. “Eu trabalhei muito no setor público. Já fui secretário de saúde, secretário de administração de prefeituras, eu vim do serviço público, então o que acontece é o que seguinte: as responsabilidades dos municípios, que eram do Estado e da União, foram todas jogadas nos colos dos prefeitos, de goela abaixo, com a chamada municipalização da saúde e da educação”, opina.

Para ele, dizer que o Estado está quebrado, como apontado pelo governo, não é novidade. Nesse momento, segundo ele, os administradores têm de ser “criativos e muitos articulados”. “Se não buscar esse equilíbrio entre receita e despesa, vai ficar essa chorumela”, diz.

Questionado sobre a atuação do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), Alberto foi categórico ao dizer que não acredita que o trabalho venha sendo bem feito. “Eu não acho, não, tenho certeza”, opina.

Sobre a atuação do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), Alberto também emitiu sua opinião: “pra mim, ele é um cidadão brasileiro que num momento oportuno virou presidente da república e ele não tem o que mostrar”.

Com relação à pandemia, na opinião do entrevistado, o grande erro foi a politização do assunto.

Da Redação