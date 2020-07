Sete Lagoas: cerca de 18 kg de maconha são apreendidos no bairro Padre Teodoro

A Polícia Civil de Sete Lagoas, após meses de investigação e serviço de inteligência policial apreendeu nesta sexta-feira, 17, na avenida Arcos, bairro Padre Teodoro, 34 (trinta e quatro) barras de substância semelhante a maconha, aproximadamente 18 kg, 01 balança de precisão, pés de maconha, 01 dichavador da droga.

No local existe um barracão, que estava vazio no momento da ação. A Polícia Civil segue com as investigações para elucidação da autoria e propriedade da droga e demais materiais apreendidos.

Ascom 19ºDEPPC