Auxílio emergencial: governo divulga novas datas de pagamento

Valores da quarta e da quinta parcela do auxílio emergencial serão escalonados de acordo com o mês de nascimento do beneficiário

Os inscritos para receberem o Auxílio Emergencial em virtude da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) já podem conferir as datas para o recebimento das novas parcelas (quarta e quinta) do benefício, conforme publicação do Ministério da Cidadania desta sexta-feira (17).

De acordo com o cronograma, os recursos estarão disponíveis em quatro lotes a partir do próximo dia 22 de julho e vai beneficiar as pessoas que se inscreveram até o dia 2 de julho por meio do site e do aplicativo, além daqueles que fazem parte do Cadastro Único, mas não recebem o Bolsa Família.

Os integrantes deste programa governamental continuam a seguir o calendário normal, sempre com o crédito disponível nos últimos dez dias úteis de cada mês, de acordo com o dígito final do benefício. Na quarta-feira (15), a Dataprev informou que havia ainda 226.582 pedidos pendentes de análise.

Confira abaixo as datas de pagamento do auxílio emergencial:

4ª parcela para quem começou a receber o auxílio em abril

Depósito de conta poupança

Mês de nascimento Data de pagamento Janeiro 22 de julho Fevereiro 24 de julho Março 29 de julho Abril 31 de julho Maio 5 de agosto Junho 7 de agosto Julho 12 de agosto Agosto 14 de agosto Setembro 17 de agosto Outubro 19 de agosto Novembro 21 de agosto Dezembro 26 de agosto

Liberação para saque

Mês de nascimento Disponibilidade para saque Janeiro 25 de julho Fevereiro e Março 1º de agosto Abril 8 de agosto Maio 13 de agosto Junho 22 de agosto Julho 27 de agosto Agosto 1º de setembro Setembro 5 de setembro Outubro e Novembro 12 de setembro Dezembro 17 de setembro

5ª parcela para quem começou a receber o auxílio em abril

Depósito em conta poupança

Mês de nascimento Data de Pagamento Janeiro 28 de agosto Fevereiro 2 de setembro Março 4 de setembro Abril 9 de setembro Maio 11 de setembro Junho 16 de setembro Julho 18 de setembro Agosto 23 de setembro Setembro 25 de setembro Outubro e novembro 28 de setembro Dezembro 30 de setembro

Liberação para saque