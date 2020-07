Saúde alerta sobre distanciamento social no fim de semana; confira o boletim desta sexta

Com uma alta de 3,5% nas notificações de casos suspeitos de Covid, Sete Lagoas contabiliza desde o início da pandemia 4.920 suspeitas. Deste total, hoje temos 879 pessoas sendo monitoradas, 2.220 que apresentaram sintomas e foram testadas com resultado negativo e outras 1.310 que passaram pelo monitoramento e já foram liberadas pela Secretaria Municipal de Saúde.

O número de casos positivos subiu 4% entre ontem e hoje, e agora são 511, com a confirmação de contaminação de mais 21 pessoas: oito mulheres e 13 homens. Entre os casos confirmados, são oito óbitos, 84 pessoas em isolamento domiciliar, 403 já curadas e 16 pacientes hospitalizados.

Hoje a cidade conta com 32 pacientes internados com Síndrome Respiratória Aguda Grave, sendo 23 em enfermaria e nove em leitos de UTI, o que corresponde a 26,5% dos leitos disponíveis na cidade para pacientes com Covid-19. Dos nove pacientes em leitos de UTI, seis são de Sete Lagoas, um é de Abaeté, um de Baldim e um de Cordisburgo.

No Hospital Municipal são sete pacientes na ala Covid (quatro em UTI), no Hospital Nossa Senhora das Graças são 15 (cinco em UTI), no Hospital da Unimed há seis pacientes internados (todos em enfermaria) e na UPA 24 Horas são quatro também em enfermaria.

Entre os 32 hospitalizados, 25 já testaram positivo para Covid, sendo 16 de Sete Lagoas e os demais, de outras cidades da região. Um paciente teve resultado negativo para Covid e outros seis aguardam a conclusão dos exames.

Fim de semana

A Prefeitura de Sete Lagoas orienta a população que, com a chegada do fim de semana, evite aglomerações, mesmo em locais públicos e abertos como a Serra de Santa Helena e a orla das lagoas. As medidas são necessárias para evitar que estes locais sejam fechados para visitação pública. Também orienta que evitem festas particulares, causa provável de parte das contaminações. Use máscara ao sair de casa, reforce a higiene das mãos e mantenha o distanciamento social. Combater o coronavírus é dever de todos. Dúvidas: 3773-2576. Denúncias: 153. Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/coronavirus.