Minas Gerais tem 150 mortes por coronavírus e 4.474 casos confirmados da doença

Em 24 horas, houve quatro novos óbitos e 278 novos registros da doença no Estado, de acordo com balanço divulgado neste sábado pela SES-MG

Minas Gerais registrou quatro novos óbitos por coronavírus em 24 horas e chegou à marca de 150 mortes pela doença, de acordo com balanço divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) neste sábado. O Estado teve, ainda, 278 novos casos confirmados de Covid-19 no período. No total, são 4.474 registros.

De acordo com o boletim, 2.134 casos estão em acompanhamento médico, e 2.190 pacientes se recuperaram da doença até então.

Em todo o Estado, há 317 municípios com casos confirmados de coronavírus, 13 a mais do que nessa sexta-feira (15). Cidade com mais registros, Belo Horizonte tem 1.121 casos e 29 óbitos confirmados por Covid-19.

As hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave cresceram 589% nas primeiras 19 semanas de 2020, em comparação com o mesmo período do ano passado, de 1.344 para 9.258.