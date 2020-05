Democrata comemora 106 anos. Jogo da vida vai marcar as comemorações

Fique ligado! Vem aí o maior jogo doDemocrata de todos os tempos

Torcedor, está chegando o maior e mais difícil jogo da história de 106 anos do Democrata Futebol Clube. História de Careca, Caixinha, Paulo Monteiro, Guará (pai e filho), Rui Veira, Bertolo, Genuíno, Silvinho, Pedrinho, Troçol, Gerci, Waguinho, Dinei, Dinho, João Carlos, Gomes, Bernard e tantos outros jogadores, dirigentes, treinadores, roupeiros, gandulas, médicos, massagistas, demais funcionários e, principalmente, dos torcedores. E vocês são o motivo de tudo.

Este é o jogo da vida, não só do Democrata, mas de toda a população mundial, que luta contra um inimigo invisível e cruel. E nós não poderíamos deixar de fazer a nossa parte, em uma iniciativa inédita em Minas Gerais.

O maior jogo do Democrata de todos os tempos está para acontecer e começa agora com sua contribuição. Vamos lotar a Arena do Jacaré de boas energias, já que não podemos estar lá presentes, para a partida entre Democrata de Todos os Tempos x Democrata Atual, a ser realizada no aniversário de 106 anos do Clube, em 14/06.

Acesse estadiolotado.com.br/arenadojacare, saiba mais e contribua com o Democrata e com o Hospital Nossa Senhora das Graças. É muito simples e tudo sem sair de casa, de maneira VIRTUAL!

Adquirindo um ingresso VIRTUAL, que custa apenas 5 reais, você lotará a Arena de solidariedade e ajudará o Jacaré a seguir seu caminho nesta temporada e a disputar este campeonato virtual com outros clubes do País, como os tradicionalíssimos Sport e Santa Cruz. Você compra quantos ingressos quiser. O Clube mais solidário, vendendo mais ingressos, vence a batalha contra o Covid-19.

AJUDA AO HNSG

30% da arrecadação será repassada ao Hospital Nossa Senhora das Graças, que é referência no atendimento para 34 municípios e faz um trabalho digno de aplausos no tratamento de infectados pelo Covid-19.

200 PRÊMIOS

E tem mais!! Todos aqueles que adquirirem os ingressos concorrerão a prêmios! São mais de 200 itens – a cada dia mais parceiros estão aderindo – que serão sorteados à medida em que metas forem batidas. Sete Lagoas nunca viu nada igual! Seja solidário e concorra!

MINHA FOTO NA ARENA

E, ainda, aqueles que comprarem 10 ou mais ingressos, terão afixados um totem com sua foto na Arena do Jacaré que será divulgado em nossas redes sociais.



PREMIAÇÃO ESTÁDIO LOTADO

PRÊMIOS PARA OS 1.000 PRIMEIROS INGRESSOS

Premiação diversificada oferecida por nossos parceiros.

– Sorteio de 1 aula de squash na SQUASH POWER*, a cada 100 ingressos vendidos – total de 10 aulas

– Sorteio de 1 voucher de 70 reais da COSTELARIA FC* e 1 buquê de rosas de chocolate da GIOGOURMET, nos primeiros 200 ingressos vendidos

– Sorteio de 1 alinhamento e 1 balanceamento da BOA VIAGEM PNEUS, nos primeiros 300 ingressos vendidos

– Sorteio de 1 kit churrasco para 10 pessoas do CARNES & AFINS nos primeiros 400 ingressos vendidos

– Sorteio de 1 mensalidade na F1 ACADEMIA* nos primeiros 500 ingressos vendidos

– Sorteio de 1 kit SICREDI – caixa térmica, jogo de copos, kit churrasco e chapéu – nos primeiros 600 ingressos vendidos

– Sorteio de 1 pernoite com café da manhã no Atlas Hotel, oferecida pelo UAI Hotéis e Pousadas*, nos primeiros 700 ingressos vendidos

– Sorteio de 2 meses de treinamento no Circuito na Praça, para 2 pessoas, nos primeiros 800 ingressos vendidos – total de 4 adesões

– Sorteio de 5 kits CLUB DA BEBIDA nos primeiros 900 ingressos vendidos – total 5 kits

– Sorteio de 1 Kit TREVINHO e 5 camisas oficiais do DFC ao atingir os primeiros 1.000 ingressos vendidos – total 6 prêmios

32 prêmios nos 1.000 primeiros ingressos.

* Prêmios serão liberados assim que for possível em função do COVID-19

PRÊMIOS A PARTIR DE 1.000 INGRESSOS VENDIDOS

Vendendo mais de 1.000 ingressos, a premiação esquenta!!

– Sorteio de 1 camisa oficial de jogo do DFC a CADA 200 ingressos vendidos – total 95 camisas

– Sorteio de 1 hora de uso do campo da Arena do Jacaré para a pelada com os amigos, assim que possível, a CADA 500 ingressos vendidos – total 40 utilizações

– Sorteio de 1 poupança SICREDI, no valor de 100 reais, a CADA 1.000 ingressos vendidos – total 20 poupanças

– Sorteio de 1 poupança SICREDI, no valor de 250 reais, a CADA 2.500 ingressos vendidos – total 8 poupanças

– Sorteio de 1 poupança SICREDI, no valor de 500 reais, a CADA 5.000 ingressos vendidos – total 4 poupanças

– Sorteio de 1 poupança SICREDI, no valor de 1.000 reais, a CADA 10.000 ingressos vendidos – total 2 poupanças

169 prêmios a partir de 1.000 ingressos vendidos.

Ascom/Democrata