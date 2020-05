Presidente do Atlético prevê retorno do time aos treinos na próxima quarta ou quinta-feira

A volta às atividades do time profissional masculino do Atlético deve acontecer na próxima quarta (20) ou quinta-feira (21). A estimativa foi feita pelo presidente Sérgio Sette Câmara durante uma live oficial do clube, nessa sexta, 15.

Apesar de estipular quarta ou quinta para o retorno às atividades, Sette Câmara frisou que a definição partirá do departamento médico do clube, a partir do momento em que todos os resultados dos exames de coronavírus estejam prontos.

“Eu espero que, a partir da semana que vem, com todos os cuidados, com todos os protocolos, a gente já comece a ter algumas informações sobre futebol efetivamente. A ideia, se tudo correr bem com os exames que estão sendo feitos, a gente volte a treinar quem sabe na quarta ou na quinta-feira. Nós não queremos marcar um dia certo porque estamos deixando isso na mão do nosso diretor médico, o Dr. Rodrigo Lasmar, é ele quem vai realmente nos dizer quando poderemos começar. Mas a gente tem uma expectativa de que isso volte a acontecer”, disse o presidente.

Funcionários, jogadores e membros da comissão técnica passaram por exames para detecção da covid-19 na última segunda-feira (11). No entanto, alguns testes precisaram ser refeitos. Assim, o retorno aos treinos na Cidade do Galo foi adiado para a próxima semana. O elenco está longe do CT desde o dia 18 de março, quando o clube paralisou as atividades por conta da pandemia do novo coronavírus.