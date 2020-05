No dia da saída de Teich, Brasil registrou recorde de novos casos e tem quase 15 mil mortes

O balanço dessa sexta-feira, 15, do Ministério da Saúde sobre covid-19 registrou 15.305 novos casos confirmados, totalizando 218.223. Foi o maior número registrado em 24 horas desde o início da pandemia no país. Do total de casos confirmados, 118.436 (54,3%) estão em acompanhamento e 84.970 (38,9%) foram recuperados.

O número de mortes subiu de 13.993 para 14.817, um total de 824 novo óbitos decorrentes do coronavírus registrados nas últimas 24h. Há ainda 2.300 mortes em investigação. São Paulo se mantém como epicentro da pandemia no país, concentrando o maior número de falecimentos (4.501). O estado é seguido pelo Rio de Janeiro (2.438), Ceará (1.476), Pernambuco (1.381) e Amazonas (1.145). Além disso, foram registradas mortes no Pará (1.145), Maranhão (496), Bahia (281), Espírito Santo (260), Alagoas (187), Paraíba (170), Minas Gerais (146), Rio Grande do Sul (126), Rio Grande do Norte (122), Paraná (120), Amapá (103), Santa Catarina (79), Goiás (67), Rondônia (62), Piauí (60), Acre (57), Distrito Federal (55), Sergipe (50), Roraima (40), Mato Grosso (26)Tocantins (24) e Mato Grosso do Sul (14). O número de novos registros de óbito em 24 horas não indica efetivamente quantas pessoas morreram entre um dia e outro, mas sim o número de óbitos que tiveram o diagnóstico de covid-19 confirmado nesse intervalo. O tempo entre o óbito e a confirmação da doença pode chegar a ser de semanas, o que também indica que o número real de casos seja maior do que consta nas estatísticas. Além disso, os dados do Ministério da Saúde apresentam especificidades em relação aos dias da semana. Em fins de semana e feriados, os registros de contaminações e óbitos em decorrência do novo coronavírus costumam despencar. A questão, segundo técnicos da pasta, se dá pelo regime de plantão nos centros de saúde e em laboratórios, o que atrasa o repasse das informações.

