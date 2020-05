Coronavírus: Cruzeiro realiza primeiros testes na Toca da Raposa

O Cruzeiro realizou, nessa sexta (15), os primeiros testes para detecção de coronavírus em funcionários, operação realizada na Toca da Raposa II. A medida, divulgada nas redes sociais do clube, está sendo colocada em prática como um dos processos para a retomada dos treinos no centro de treinamentos.

Um dos presentes já nessa sexta foi o diretor de futebol, Ricardo Drubscky, que apareceu em foto divulgada pelo Cruzeiro ao lado de Otávio Coutinho, administrador da Toca II. As primeiras aplicações estão priorizando funcionários ligados à operação da Toca.

Na próxima segunda (18), será a vez da realização de testes em atletas, comissão técnica e demais integrantes do departamento de futebol. De acordo com o médico do Cruzeiro, Sérgio Campolina, é estimada a aplicação de testes em até 150 pessoas.

Em vez de comprar testes e aplicar por conta própria, o clube fez uma parceria com Axial, rede de medicina diagnóstica. “Para ter uma confiabilidade, firmamos uma parceria com a Axial, que já foi um parceiro oficial do departamento médico. Eles nos darão esse suporte”, contou Sérgio ao Super.FC, nessa quinta (14).