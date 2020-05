Projeto Abrace faz doações para o H.N.S.G em Sete Lagoas

O projeto Abrace também está também desenvolvendo ações, para ajudar no combate ao coronavírus. Na sexta-feira, 15, fez a doação de 3000 luvas, para o hospital Nossa Senhora das Graças em Sete Lagoas.

O material foi adquirido com recursos do próprio projeto, mas que teve apoio da empresa Giro Luvas que ofereceu desconto considerável no valor, como forma de contribuir com a cidade neste momento de pandemia.

O projeto Abrace é um grupo composto por voluntárias sem fins lucrativo, e sem vínculo político ou religioso, que promove um almoço anual e destina os recursos para entidades.

Já foram atendidas pelo Abrae, Apae com a revitalização, pintrura de leitos do SUS da pediatria do hospital Nossa Senhora das Graças, doação de catéter para pacientes da Oncologia do hospital Nossa Senhora das Graças, Natal da Apae, além de distribuição de kit escolar.