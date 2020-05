Matozinhos: Polícia Civil prende suspeito de pedofilia 

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu em flagrante, nesta sexta-feira (15), em Matozinhos, um homem suspeito de estupro de vulnerável e de adquirir fotos sexuais de crianças e adolescentes. Mandado de busca e apreensão foi cumprido na residência do suspeito, localizada no bairro Bom Jardim.

Durante a operação policial, foram apreendidos notebook, câmera fotográfica, cartões de memória, pendrive e agenda. Além disso, no celular do suspeito, foi localizado vasto conteúdo de pornografia infantil.

As investigações tiveram início no dia 27 de abril, quando a mãe de uma das vítimas procurou o Conselho Tutelar na cidade denunciando os crimes.

“Foi apurado que o suspeito, utilizando-se de redes sociais e aplicativos de comunicação, mantinha conversas com crianças e adolescentes, com intuito de obter imagens pornográficas, além de aliciar crianças e adolescentes para prática de sexo”, explicou o Delegado do caso, Leonardo Estevam Lopes.

Segundo informações prestadas por familiares do suspeito, o preso já foi alvo de operação deflagrada pela Policia Federal no ano de 2014, para repressão e investigação a redes de pedofilia internacional, quando teve equipamentos eletrônicos apreendidos.

Durante depoimento, o suspeito confessou à Polícia a prática dos crimes.

Ascom/PCMG