Estudo diz que gatos podem pegar e transmitir covid-19 para outros gatos

Os animais podem contrair o vírus da covid-19 de pacientes humanos, mas a transmissão ocorre de gato para gato

Em um novo estudo publicado na última quarta-feira (13) no periódico científico New England of Medicine, pesquisadores da China e dos Estados Unidos reportaram que gatos podem ser infectados pelo novo coronavírus e também transmiti-lo a outros gatos.

Os pesquisadores administraram o vírus, isolado a partir de um humano contaminado pelo coronavírus, para três gatos . No dia seguinte, dois dos animais estavam com o vírus. Após três dias, todos estava infectados.

Um dia mais tarde, os pesquisadores colocaram um gato saudável nas jaulas individuais dos três gatos infectados em laboratório. Em seis dias, todos os seis gatos tinham sido infectados, o que indica que a transmissão do coronavírus ocorre entre gatos.

O vírus não foi letal aos felinos e todos se curaram da infecção dentro de alguns dias.

“Isso foi uma grande descoberta para nós, os gatos não apresentaram sintomas”, afirmou Yoshihiro Kawaoka, professor de ciências patológicas na Universidade de Wisconsin, que liderou o estudo.

O primeiro caso de gato com coronavírus foi identificado na Bélgica. Leões e tigres também podem ser infectados pelo vírus.

Exame