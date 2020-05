Gusttavo Lima lança clipe de ‘Saudade Sua’; assista

A faixa, lançada nessa sexta-feira (15) é a primeira canção do projeto ‘Embaixador em Quarentena’

A quarentena e o isolamento social para conter a pandemia do novo coronavírus tem sido um momento também de criatividade para muitos artistas, como o cantor sertanejo Gusttavo Lima.

Ele lançou nessa sexta-feira (15) o clipe da sua nova música, “Saudade Sua”. A música faz parte de um projeto criado por ele para período de isolamento: Embaixador na Quarentena. A ideia é divulgar uma música inédita por semana nas redes sociais.

“Essa é a primeira de algumas novidades que estamos preparando para vocês. ´Saudade Sua´ é uma música muito bonita. Nunca fizemos nada parecido! Espero que vocês curtam e compartilhem bastante!”, comenta o cantor.

As cenas foram gravadas nas ruínas de uma igreja em Cristianópolis (interior de Goiás), com direção de Itabaji Dibiasi, da empresa Like Films. Veja o clipe:

Além do projeto, o sertanejo já anunciou também mais uma nova live, que acontece no próximo dia 22 de maio, às 21h.