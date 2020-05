Polícia prende três jovens em baile funk realizado em sítio de Contagem

Além de desrespeitar o isolamento social por causa da pandemia pelo novo coronavírus (Covid-19), os suspeitos ainda estavam ostentado armas no local

Três pessoas foram presas durante um baile funk em um sítio em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, na madrugada desta sexta-feira (15). Além de desrespeitar o isolamento social por causa da pandemia pelo novo coronavírus (Covid-19), os suspeitos ainda estavam ostentado armas no local.

De acordo com a Polícia Militar, após receber uma denúncia anônima, várias viaturas foram para o local e encontraram algumas pessoas participando do baile funk, que parecia já estar no fim. Quando os policiais chegaram muitos participantes fugiram.

Um jovem de 22 anos tentou fugir e se desfazer de uma revólver calibre .38, mas ele foi capturado pelos policiais e preso. Nesse momento, o irmão dele, de 20 anos, tentou evitar a prisão e entrou em luta com os policiais, sendo preso também. Um terceiro jovem, de 21 anos, também foi detido por que disse palavrões aos policiais.

Em buscas no sítio, os militares encontraram mais uma arma calibre 9 milímetros e 13 munições que pertenciam as duas armas. Não foram encontradas drogas no sítio.

Durante o trajeto para a Delegacia de Polícia Civil, o suspeito de 22 anos disse que tinham várias armas em uma casa no bairro Caiçara, região Noroeste de Belo Horizonte. Ao chegar na residência, os policiais perceberam que a informação era falsa e que o suspeito estava tentando enganar os militares.

O três presos e as armas apreendidas foram entregues para a Polícia Civil que vai investigar o caso. O dono do sítio também foi chamado a delegacia para explicar sobre o aluguel do espaço para a festa.