Coronavírus: Inscrições para o processo seletivo do Hospital de Campanha terminam neste domingo

Sete Lagoas segue com 14 casos confirmados para Covid-19

O número total de notificações de Covid-19 em Sete Lagoas chegou a 1.263 nesta sexta-feira, 15, com um leve aumento de 1,6% nas últimas 24 horas. Assim, são 908 notificações de síndrome gripal inespecífica em investigação. A Secretaria Municipal de Saúde aguarda orientação do Ministério da Saúde para encerramento desses casos. Agora já são 341 exames negativos e 18 pacientes aguardam liberação de resultado de exame pela Fundação Ezequiel Dias (Funed).

A cidade segue com 14 casos positivos para novo coronavírus já confirmados por exames feitos na Funed ou em laboratórios particulares, dos quais sete são considerados curados e um falecimento, ocorrido em Araguaína, Tocantins, no domingo (entra para as estatísticas de Sete Lagoas por se tratar de um morador daqui). Quatro outros óbitos suspeitos já foram descartados por exames.

Leitos

Dos 36 leitos de UTI destinados a pacientes com Covid-19 em Sete Lagoas, quatro estão ocupados por pessoas internadas com Síndrome Respiratória Aguda Grave (taxa de ocupação de 11,1%). Uma delas, moradora de outro Estado, testou positivo para coronavírus e três ainda aguardam resultados de exames.

Hospital de Campanha

Um edital para a contratação de profissionais que irão atuar no Hospital de Campanha de Sete Lagoas foi publicado esta semana e as inscrições terminam neste domingo, 17. O contrato foi firmado entre a Prefeitura de Sete Lagoas e o Avante Social. Há vagas para Enfermeiro; Técnico de enfermagem; Auxiliar de Serviços Gerais; Coordenador administrativo; Fisioterapeuta; e Auxiliar administrativo. Mais informações em: www.unifemm.edu.br/cadastro-covid.