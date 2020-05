Albergue para indivíduos em situação de rua é aberto em Sete Lagoas

A Prefeitura de Sete Lagoas abriu, na manhã dessa quinta-feira, 14, um albergue para receber pessoas em situação de rua. A acomodação temporária foi disponibilizada na sede da Escola Municipal Jovelino Lanza, rua Rui Barbosa, 59, bairro Cemig.

O público alvo já conta com a Casa de Passagem, que oferece os serviços de higienização, jantar, café da manhã e almoço. Entretanto, esta estrutura se encontra, neste momento, no espaço físico do Projeto Acolher, equipamento da Assistência Social que oferece moradia a indivíduos em situação de vulnerabilidade que aceitaram os tratamentos médicos, psicológicos e participam de oficinas com objetivo de promover a inclusão social e, por isso, permanecem no local.

O principal objetivo da criação do albergue é diminuir os riscos de contaminação em tempos de pandemia, uma vez que o público da Casa de Passagem, embasado pelo direito de ir e vir, não aceita o internato e prefere transitar pela cidade durante o dia. Além disso, o abrigo noturno vai proteger as pessoas do frio, mais uma política pública de assistência realizada pelo município.

O local já foi utilizado para o mesmo fim no início da pandemia, porém, depois dos 14 dias do período de quarentena, o atendimento retornou ao endereço anterior, anexo ao Projeto Acolher.

A escola conta com amplas salas onde são montados os alojamentos, refeitório e banheiros com chuveiro elétrico. A entrada no local é permitida a partir das 17h e a permanência vai até às 7h da manhã do dia seguinte, após o café da manhã. O jantar é servido diariamente às 18h em marmitex para evitar contatos. O almoço ocorre no Restaurante Popular, com um valor reduzido por refeição. Segundo a gerente de Proteção Especial, Larissa Santos, a cobrança de um valor simbólico estimula a autonomia de vida do indivíduo.

O Centro Pop, porta de entrada para tais políticas sócio assistenciais onde encaminha os indivíduos para os devidos equipamentos da Assistência Social, continuará servindo café da manhã (a partir das 8h) e café da tarde (a partir das 13h), de forma gratuita, além do banho que antes era das 8h às 10h e, em função da pandemia, foi estendido até às 15h.

O coordenador do Acolher, Leonardo Gomes, explica a necessidade da iniciativa. “É uma ação de extrema importância, pois podemos abrigar essas pessoas em situação de rua, protegê-los do frio e suprir suas necessidades básicas, como higiene e alimentação. Vamos receber novos beneficiários, em um local separado, sem atrapalhar nem colocar em risco a quarentena dos demais que se encontram em internato no Acolher”, conclui.