Diretor do Del Valle diz que Alan Franco recusou oferta do Atlético por causa de problema familiar

Jogador de 21 anos negociava com o alvinegro há mais de um mês

O meia Alan Franco, de 21 anos, desistiu da negociação com o Atlético. Pelo menos é o que informa Santiago Morales, diretor do Independiente del Valle, clube dono dos direitos do jogador.

De acordo com Morales, o Atlético negociava com o jogador há mais de um mês. O Del Valle já havia aceitado a oferta, mas Alan Franco desistiu da transferência por causa de um problema familiar.

“O Atlético Mineiro estava conversando com ele há um mês. O Atlético chegou a um acordo com a equipe (Del Valle). A decisão (de desistência) foi tomada pelo Alan Franco e, devido à situação familiar que ele sofreu, decidiu não aceitar a oferta do futebol brasileiro”, disse Morales à Rádio Mundo Deportivo, do Equador.

Mais cedo, o empresário do jogador concedeu entrevista à Rádio 98 e informou que as conversas estavam adiantadas para o meia fechar com o Atlético. “O interesse do Atlético por Franco é real. Estamos em conversas já adiantadas. Não existe, entretanto, nenhum acordo com o jogador ou com o Independiente Del Valle no momento. Porém, há avanços. É tudo o que posso comentar no momento”, disse.

Galo no mercado

Além das tratativas com o equatoriano, o Atlético negocia a contratação do volante Léo Sena, de 24 anos, que pertence ao Goiás. O clube já acertou as bases salariais com o jogador e agora tenta convencer o clube esmeraldino da negociação.

Em compensação, alguns jogadores devem sair em breve. Sampaoli afastou sete atletas do elenco principal, e o Atlético tenta encontrar soluções para cada caso. O atacante Franco Di Santo interessa ao Racing, da Argentina. O volante Ramón Martínez é pretendido pelo Guaraní-PAR, seu ex-clube. E o Fortaleza tenta o retorno do atacante Edinho.

Além deles, o clube tenta resolver o destino do lateral-esquerdo Lucas Hernández, do volante Zé Welison e dos atacantes Ricardo Oliveira e Clayton.

Superesportes