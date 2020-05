América envia pedido à prefeitura de Contagem para voltar aos treinos

Clube tem planejamento de retomar às atividades ainda no mês de maio

O América enviou um ofício à prefeitura de Contagem solicitando a liberação para a retomada dos treinos da equipe profissional masculina no CT Lanna Drumond.

Junto do pedido, o clube encaminhou um plano de ação elaborado pelo departamento médico alviverde. A prefeitura do município analisará o ofício enviado pelo Coelho e, em caso de resposta positiva, o clube poderá executar o planejamento traçado.

O presidente do clube alviverde, Marcus Salum, revelou que o planejamento do clube alviverde é de voltar às atividades ainda no mês de maio.

“O América está tomando todas as providências para retomar em maio, esse é o nosso planejamento. Antes que a gente busque as licenças, as liberações, nós estamos cuidando dos insumos, dos testes e da validação de protocolos. Tão logo a gente tenha controle de como começar, aí sim nós vamos partir para busca das licenças que, bem embasadas, serão liberadas. Não vamos afobar, porque o momento ainda está complicado, mas o nosso planejamento é voltar ainda em maio”, disse o mandatário.

Em nota, a Secretaria de Saúde de Contagem afirma que o parecer “será encaminhado ao Comitê de Enfrentamento à COVID-19, que com base no descritivo técnico, será responsável pelas definições”. A previsão é de que o clube alviverde receba a resposta da análise nesta sexta-feira.

Atlético e Cruzeiro já conseguiram liberação da prefeitura de Vespasiano e Belo Horizonte, respectivamente, para retorno aos treinos.

Presidente da Federação Mineira de Futebol (FMF), Adriano Aro afirmou no fim do mês passado que o Campeonato Mineiro não seria retomado em maio. A intenção é voltar com o calendário na segunda quinzena de junho.