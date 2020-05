Victor Hugo tem nome publicado no BID e fica à disposição do América

Vínculo inicial do arqueiro com o clube terminava no dia 30 de abril

O goleiro Victor Hugo teve o novo contrato com o América publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. O vínculo inicial do arqueiro com o clube alviverde iria até o fim do Campeonato Mineiro.

O novo contrato de Victor Hugo com o Coelho vai até o final do mês de agosto deste ano. O goleiro agora vive a expectativa de fazer sua estreia com a camisa americana.

O volante Rickson também já foi oficializado pelo clube americano. Agora, o clube aguarda detalhes burocráticos para oficializar a renovação do vínculo com o zagueiro Joseph. Ambos válidos até o fim deste ano.

Antes de chegar ao Coelho, o jovem arqueiro de 22 anos defendeu por empréstimo o Oliveirense, de Portugal, e Cabofriense-RJ. Victor Hugo foi destaque nas categorias sub-17 e sub-20 do Botafogo.