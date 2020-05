Plano de Contingência prevê ampliação de leitos nas unidades de saúde do município

Com alta de 4,9% nas últimas 24 horas, o número de notificações em Sete Lagoas chegou a 1243. Destes, 894 casos de Síndromes Gripais Inespecíficas já foram registrados. “Vale relembrar que estes casos, cuja notificação é compulsória, não foram concluídos porque o Ministério da Saúde ainda não apresentou aos municípios um protocolo para fechamento destas notificações, já que elas não são consideradas negativas e nem positivas”, reforça o secretário municipal de saúde, Dr Flávio Pimenta.

Dentro das diretrizes de testagem do Ministério, apenas 12 pacientes que apresentaram sintomas suspeitos de Covid-19 ainda aguardam resultados de exames pela Funed. Os casos negativos agora somam 335 e os positivos se mantêm em 14, entre eles, um óbito ocorrido em Araguaína (Tocantins), mas que entra para as estatísticas locais por se tratar de morador de Sete Lagoas. Outros quatro óbitos suspeitos foram descartados para a doença.

Atualmente sete pacientes estão internados na cidade com Síndrome Respiratória Aguda Grave, entre eles, um proveniente de outro Estado, testado positivo. Dois deles tiveram resultado negativo e quatro ainda aguardam resultados dos exames. Com isso, a taxa de ocupação de leitos para Covid-19 na cidade é de 15,4%, bem abaixo da capacidade instalada no município.

Sobre a capacidade de leitos, a Secretaria Municipal de Saúde divulgou as ações que estão sendo preparadas para ampliar a oferta de unidades de terapia intensiva, em caso de necessidade. “Atualmente, o município dispõe de 36 leitos destinados a pacientes com Covid. O plano de contingência já apresentado à Secretaria de Estado da Saúde prevê a criação de mais 12 leitos de UTI na UPA e o credenciamento de mais dez leitos extras no Hospital Nossa Senhora das Graças. O Hospital Municipal, que atualmente já conta com 20 leitos de UTI, pode ganhar mais 12. Na rede privada, estamos estudando o credenciamento de cinco leitos de UTI no Hospital da Unimed para o SUS, em caso de necessidade”, explica o secretário.

Assim, se o número de pacientes graves que necessitam de internação em Sete Lagoas aumentar, a cidade poderá contar com 69 leitos de UTI, já que a situação dos leitos disponíveis é monitorada diariamente pela Secretaria Municipal de Saúde. “Além disso, o plano de contingência também prevê a montagem de um hospital de campanha no Unifemm, onde poderão ser montados mais 65 leitos clínicos. As negociações já estão adiantadas e, em caso de necessidade, a estrutura pode ser montada em um curto espaço de tempo, a depender da taxa de ocupação dos leitos já existentes e da disponibilidade de recursos estaduais e federais que possam ser empenhados”, revela Dr. Flávio Pimenta.

Reunião do Comitê

Na manhã desta quinta-feira, 14, o Gabinete de Gestão de Crise local voltou a se reunir. Na ocasião, foram apresentados os dados epidemiológicos mais recentes e o plano de contingência preparado pelo município para o enfrentamento à pandemia do coronavírus.

Os membros do comitê votaram três propostas: a ampliação do horário de funcionamento do shopping, a liberação de academias e o funcionamento de igrejas e templos religiosos com apenas 30% da capacidade de público e as medidas de distanciamento social. Todas, por maioria, foram rejeitadas. Por outro lado, foi aprovada a recomendação para o uso de máscaras também nas ruas e em locais abertos, além do comércio.

Ministério Público

A Prefeitura de Sete Lagoas informa que foi notificada pelo Ministério Público de Minas Gerais, que pede o fechamento de atividades comerciais consideradas não essenciais, com prazo para recurso de 72 horas. O Município informa que, neste período, apresentará à Justiça os devidos esclarecimentos.