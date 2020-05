Secretário Municipal de Saúde esclarece ações de combate ao coronavírus para vereadores

Durou mais de três horas a sabatina que os vereadores fizeram com o secretário municipal de Saúde, Flávio Pimenta, por videoconferência, nessa quarta-feira (13). Cláudio Caramelo (PP) presidiu a sessão, do Plenário do Legislativo, enquanto que o gestor da saúde permaneceu na secretaria e os vereadores em casa, cumprindo orientação das autoridades de saúde em isolamento social por conta da pandemia do coronavírus.

Organizados em ordem alfabética, todos os vereadores participaram e fizeram questionamentos ao secretário que foi auxiliado por membros da equipe. As principais questões levantadas foram uma suposta subnotificação, flexibilização do comércio, leitos de UTI na cidade para possíveis vítimas da Covid19 e o laboratório instalado no Unifemm para dar celeridade aos testes.

Com relação a ações de combate ao avanço da pandemia na cidade, que tem 12 casos e um óbito confirmados, foi dito que já há um projeto para instalação de um hospital de campanha no ginásio do Unifemm. Atualmente a rede pública do município dispõe de 36 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para pacientes com possíveis complicações da doença. A taxa de ocupação hoje é de 15,4%. Está previsto um incremento de mais 12 leitos de UTI na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) que ficariam para a cidade após pandemia.

Uma informação que chama atenção nos boletins diários divulgados pela secretaria é o grande número de notificações. Essa foi uma dúvida recorrente entre os parlamentares. A coordenadora da Epidemiologia, Sueli Lacerda, explicou que “os casos são encerrados mediante testagem, com o resultado dos exames em um sistema interligado com o Ministério da Saúde”.

Sobre o laboratório montado pelo município no Unifemm, a informação repassada é que a Fundação Ezequiel Dias (Funed), responsável pela testagem no estado, ainda não chancelou as atividades, o que é necessário. Inicialmente a capacidade do espaço é para realizar, pelo menos, 200 testes por dia. A necessidade de todo o aparato de combate ao coronavírus estar em dia é porque as autoridades de saúde do Estado preveem, agora, para o próximo dia 8 de junho o pico da pandemia no Estado.

Sobre a Reunião Extraordinária o presidente do Legislativo, Cláudio Caramelo, entende que o esclarecimento foi muito importante “para valorizar o trabalho de todos vocês e que as questões levantadas aqui são dúvidas da população”. Questionado sobre subnotificação, o secretário justificou que “a gente não tem acesso a todas as pessoas. Não é que não estejamos fazendo os testes, porque quem procura atendimento com sintomas da covid-19 são inseridos de forma compulsória no sistema”, disse.

Com relação a possibilidade de flexibilização de templos religiosos e academias, que também foram levantados durante a sessão, em reunião, na manhã desta quinta-feira (14), o Gabinete de Gestão de Crise da cidade deliberou de forma negativa ao pleito. Já no início da tarde o Executivo foi surpreendido com um pedido do Ministério Público para que a justiça determine o fechamento do comércio considerado não essencial. A prefeitura tem até essa sexta-feira (15) para se manifestar.

Ascom Câmara Municipal de Sete Lagoas