Polícia Militar prende autores com três espingardas no centro de Cordisburgo

Na noite dessa quarta-feira, 13, por volta das 19 horas, os militares visualizaram de forma suspeita, na Rua São José, o veículo Corsa de cor preta, com dois indivíduos que acataram a ordem de parada dos policiais.

Durante abordagem pessoal aos suspeitos, sendo um de 21 anos e o outro de 54 anos, nada de ilícito foi encontrado. Entretanto, no interior do veículo foi encontrado três espingardas, as quais os abordados não souberam informar a procedência.

Diante dos fatos, os autores foram presos pelo crime de porte ilegal de arma de fogo e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Sete Lagoas. O veículo foi removido para o pátio credenciado.

Assessoria Organizacional/PM