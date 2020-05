Em Sete Lagoas, agências da Caixa tem novo horário de funcionamento nesta quinta

A partir desta quinta-feira, 14, as agências da Caixa Econômica Federal em Sete Lagoas tem novo horário de funcionamento.

A mudança foi possível, após mudança em decreto da prefeitura municipal que determina o funcionamento das agências bancárias, estipulado de 10 ás 16h.

Através do novo decreto publicado nesta quarta, 13, o horário bancário é de 6h.

Devido a demanda de atendimento, as agências da Caixa na cidade passam a funcionar de 8 ás 14h, sendo que de 8 ás 9h será exclusivamente para atendimento prioritário.

A expectativa da Caixa, após a liberação do calendário de mais uma parcela do Auxìlio Emergencial, consiga amenizar as filas começando o atendimento mais cedo e com isso evitar, que as pessoas aguardem por mais tempo para atendimento.