Crise causada pela pandemia reacende espírito solidário em Sete Lagoas

Desde março de 2020, quando surgiu os primeiros casos da COVID 19 em Sete Lagoas, uma grande onda solidária tomou conta de empresas e comunidade. O Hospital Nossa Senhora da Graças (HNSG), instituição filantrópica que atende 35 municípios da região, vem provando que a empatia, a vontade de ajudar e o compromisso em ser útil, vem tomando conta da cidade e espalhando o bem.

Os gestores do HNSG ressaltam que a Instituição sempre contou com o auxílio e a doação de empresas e pessoas físicas para se manter. “Doar para Irmandade é uma prática centenária, sua criação, há 140 anos, foi fundada graças a doações e assim vem sendo ao longo dos anos. As pessoas sempre se mobilizaram para ajudar o hospital porque entendem a importância do mesmo para a sociedade” ressalta Heber Moreira, presidente do Conselho de Administração do HNSG. Entretanto, desde meados de março de 2020, as doações vêm sido intensificadas por conta da pandemia que tanto nos assolam.

De acordo com a Captação de Recursos do HNSG, as doações de EPIs (luvas, máscaras, capotes), álcool em gel, mantimentos, materiais crescem à medida que passam os dias. Embora o recebimento de doações destes gêneros tenha aumentado significativamente, a necessidade dos mesmos aumentou proporcionalmente. “A comunidade precisa continuar auxiliando porque a importância destes materiais também aumentou e vem crescendo a cada dia”, confirma o presidente do Conselho, Heber Moreira.

Doações ao HNSG

O Hospital Nossa Senhora das Graças agradece o carinho, a dedicação e empenho de pessoas físicas e jurídicas que vem contribuindo conosco neste momento tão delicado que estamos vivendo. Recebemos inúmeras doações individuais e em grupos anônimos de: dinheiro, de materiais, produtos, alimentos, máscaras, luvas, equipamentos, etc.

Nossa gratidão e reconhecimento em forma de serviços de saúde de qualidade prestados à todos. Em especial, agradecemos aos doadores e parceiros: REDE Santa Helena de Supermercados; Supermercados Santo Antônio; Supermercado Super Sô; Supermercados EPA; Sicoob Credisete; Trevo Alimentos; Cacau Show; Cedro Têxtil; CNH Industrial; Comercial Motos; Nat Alimentos (Grupo Vibra); Eco Concept Pirelli; Sicredi; Sodecia; ASK; Auto Forjas; Quintal da Márcia; Refrigeração Esquimó; Leagel Sete Lagoas; Ambev; Motorsete; Defesa Civil; Fazenda Pacu; Inglesa; Super Globo; Projeto Dorcas; Imobilie; BH Giro; Ceasa; Óticas Ronaldo; Ascon 7; Multitécnica; Filó Bolsas; Itambé; Koplast CI AS; Universidade São João Del Rey; Shopping Sete Lagoas; Maxion Montich do Brasil LTDA; Comdesel; Jotakasa; SG OMPI; Facsete; Zild Malharia; Granja Barreirinho; Padaria Nossa Senhora do Rosário; Bazar Esportes; Sylvia Letícia Decor; RXR Locações; JMC Pneus; Mármore Pneus; Posto São Sebastião.

Agradecemos aos voluntários, funcionários, colaboradores, grupos e associações, em especial – AVOSG; Associação Juntos pela Vida; ACI; Grupo Ação Empresarial; Projeto Sabedoria; Associação Mão Amiga; Projeto Abrace, Grupo Rebordar; Projeto Mulheres Costureiras; Carmelo da Imaculada Conceição; Grupos de Costureiras; Paróquia de Santo Antônio; Grupo Correndo para o Bem, Projeto Liberta Minas.

Agradecemos aos músicos e aos internautas das Lives: dupla Bruninho e Alan; Ministério Sal e Luz; Samba do General – Samba Solto e Samba Gol; Josi Lopes; Banda Duo Bi Duo, Professor Tião.

Fica aqui o nosso agradecimento a todos no auxílio de nosso objetivo central – salvar vidas!

Captação de Recursos HNSG

Para realizar a sua doação, seguem os dados de nossa Captação de Recursos:

Banco Caixa Econômica Federal

CNPJ: 24 993 560 0001 52

Agência: 0154 Operação: 003 Conta: 3663-6

Telefones: (31) 2107 6042

E-mail: doacoes@insg.org.br

Nossa equipe estará disponível para buscar a sua doação com segurança.

Ascom HNSG