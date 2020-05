Saae implanta medidas de combate ao coronavírus

Com o intuito de garantir a saúde e segurança dos servidores e usuários, a Administração do SAAE, juntamente com o Departamento de Segurança do Trabalho, interviu de forma técnica em todos os setores da autarquia, onde foram tomadas as seguintes medidas de prevenção e adequação no combate à PANDEMIA:

• Instalação de dispensers de álcool;

• Distribuição de máscaras a todos os servidores;

• Fitas de distanciamento de segurança nos setores de atendimento;

• Instalação de saboneteiras em banheiros e vestiários;

• Orientação educativa aos servidores e usuários;

• Instalação de vidros fixos (guichês) nos setores com atendimento presencial.