Lives de quarta: Sepultura, Turma do Pagode e Marcelo Falcão são destaques

Já sabe qual live vai acompanhar nesta quarta-feira (13)? Para os fãs de rock, a opção é a apresentação online do Sepultura, que vai rolar no canal oficial da banda no YouTube, a partir das 16h.

Para quem curte pagode, tem show da Turma do Pagode, a partir das 18h30, também no YouTube. Outro destaque desta quarta-feira é a apresentação de Marcelo Falcão, a partir das 20h, e que poderá ser vista pelo YouTube e também pelo canal Multishow.