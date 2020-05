COVID-19 matou 135 em Minas; BH ultrapassa mil infectados

As pessoas mortas pela COVID-19 em Minas já não caberiam em três ônibus coletivos do tipo padrão. O número de óbitos pela doença saltou de 127 para 135, 8 vidas a menos em 24 horas. Os dados constam no informe epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais desta quarta-feira (13).

Entre as vítimas, há um jovem de 27 anos de Jacutinga, na Região Norte. Em Perdizes, no Alto Paranaíba, a enfermidade levou uma mulher de 41. Em Belo Horizonte, o vírus matou dois homens de meia idade – um de 50, outro de 55 anos. Duas perdas foram contabilizadas em Juiz de Fora, na Zona da Mata – uma idosa de 91 e um senhor de 81 anos. Boa Esperança, no Sul de Minas, registrou a morte de uma senhora de 90. Já Itambacuri, no Vale do Rio Doce, enterrou um cidadão de 70 anos.

Ainda segundo o balanço diário, as contaminações no estado já somam 3.733. São mais 298 pessoas doentes em dia. A capital mineira rompeu a barreira das mil infecções, com 1020 casos confirmados. As autoridades investigam se outros 135 óbitos foram provocados pelo vírus.

Quase um terço dos municípios mineiros (32,82%) já registram casos ou mortes pela doença. Uberlândia, no Triângulo Mineiro, apresentou alta significativa de casos (243 para 307). O aumento supera o de BH (966 para 1020). Vinte cidades entraram nesta quarta (13) para a lista das afetadas pela COVID-19. São elas: