Autor de tráfico de drogas é preso no Alvorada; PM teve ajuda de cães

Na tarde dessa terça-feira, 12, por volta das 16 horas, na rua Governador Israel Pinheiro, bairro Alvorada, os militares receberam informações de que o indivíduo identificado como G.P.R.O., de 19 anos, estaria praticando tráfico de drogas no local. Ainda, segundo as informações, parte do entorpecente estaria escondido na casa do autor e a outra estaria escondida em meio a entulhos, num campo de futebol em frente a residência dele.

Foi desencadeada uma operação policial para verificar as informações. No local, as equipes avistaram o autor saindo a pé do tal campo de futebol. Quando ele visualizou as equipes policiais, colocou algo na própria boca.

Durante a busca pessoal, os militares localizaram no bolso da bermuda do autor a quantia de R$532,00 (quinhentos e trinta e dois reais). Solicitado que ele cuspisse o objeto que havia colocado na boca, foi constatado ser três pedras de crack.

A equipe de rondas ostensivas com cães (Rocca) foi acionada com a finalidade de auxiliar nas buscas de ilícitos. Sob entulhos na lateral do campo, foi localizado um pequeno saco plástico contendo substancia esbranquiçada análoga a pasta base de cocaína, além de um frasco contendo quatro pedras de crack e quatro buchas de maconha.

No quintal da residência do autor, foram localizadas mais três buchas de maconha e uma balança de precisão. Por fim, o cão de faro localizou, no fundo da residência, diversos sacos plásticos utilizados para embalar entorpecentes, uma faca com resquícios de drogas e um frasco da substancia conhecida como éter, normalmente utilizada para desdobramentos.

Diante dos fatos, o autor foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil, juntamente com as drogas e materiais apreendidos.

Assessoria Organizacional/PM