Confirmado primeiro óbito de sete-lagoano por Covid-19

Sete Lagoas chega a 14 casos positivos para novo coronavírus, segundo o boletim epidemiológico divulgado pelo Comitê Gestor de Crise do Município. Além de uma mulher de 37 anos, que fez exame em laboratório particular, passa bem e segue em isolamento domiciliar, o outro caso se refere a um morador de Sete Lagoas, de 65 anos de idade, que estava fora de Sete Lagoas desde fevereiro, se contaminou fora da cidade e veio a óbito no Estado do Tocantins.

“Apesar de nem o contágio e nem o óbito terem ocorrido aqui, como se trata de um morador da cidade, ele entra nas nossas estatísticas”, afirma o secretário municipal de Saúde, Dr. Flávio Pimenta. “Vale frisar, portanto, que este óbito não tem qualquer relação com a flexibilização do comércio local”, completa.

Nesta quarta-feira, 13 de maio, o município chega a 1.184 notificações (uma alta de 3%), 847 casos de Síndrome Gripal Inespecífica (casos suspeitos), 14 positivos, dos quais 7 curados e 6 passando bem em isolamento domiciliar, 323 casos negativos e 7 pacientes internados em hospitais da cidade com Síndrome Respiratória Aguda Grave. Entre eles, um paciente de outro Estado que testou positivo para Covid-19, um paciente com resultado negativo e cinco aguardando resultados de exames.

O secretário Flávio Pimenta reforça que qualquer caso confirmado, negativo ou suspeito somente passa a fazer parte das estatísticas do município após formalmente notificado à Vigilância Epidemiológica, seguindo protocolo tanto do Ministério da Saúde quanto da Secretaria de Estado da Saúde. O Comitê Gestor de Crise do Coronavírus volta a se reunir na manhã desta quinta-feira, 14, para analisar os dados e deliberar sobre o funcionamento das atividades comerciais da cidade.

Recomendações

Mesmo com a flexibilização do comércio, continuam valendo as medidas de controle da pandemia como só sair de casa se for extremamente necessário, ao sair usar máscara, reforçar a higiene pessoal, lavar frequentemente as mãos e manter o distanciamento social. Para dúvidas sobre o coronavírus, ligue 3773-2576, para denúncias, o número é o 153. Mais informações, acesse www.setelagoas.mg.gov. br/coronavirus. Combater o coronavírus é dever de todos.