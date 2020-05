Dois jogadores que retornaram seguem com futuro indefinido no América

Com a paralisação do futebol, por conta da pandemia do novo coronavírus, o Villa Nova preferiu não renovar o contrato de seus jogadores, e dois atletas que pertencem ao Coelho, retornaram ao América: zagueiro Sabino e o meia Guilherme Borges. Nascidos no ano de 1999, os dois atletas, com passagem pelo sub-20 da equipe americana, já não têm mais idade para serem aproveitados nos juniores.

Cedidos ao Villa para a disputa do Mineiro, Sabino atuou em quatro partidas, enquanto o meia Guilherme Borges não chegou a fazer sua estreia com a camisa do Leão do Bonfim. Os dois jogadores possuem vínculo com o Coelho até o fim de 2020 e, segundo a assessoria do clube, devem ter o futuro definido após o retorno do calendário do futebol.