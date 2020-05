Polícia Militar apreende notas falsas na Norte Sul

Na manhã dessa terça-feira, 12, por volta das 11hrs, na av. Norte Sul, bairro Industrial, durante operação policial, os militares avistaram três indivíduos sentados em um local conhecido por venda de drogas.

Dentro do bolso de um dos indivíduos abordados, identificado como G.A.G., de 19 anos, foi localizada uma cédula de R$ 50,00 (cinquenta reais) com indícios de falsidade. Com os outros dois abordados, nada foi localizado.

Na residência do G.A.G., na av. Dona Chiquinha Avelar, bairro Progresso, os militares localizaram, no quarto do autor, dentro do guarda-roupa, 01 (uma) bucha de substância esverdeada semelhante a maconha; 01 (uma) munição de calibre .38 percutida e não deflagrada e mais 01 (uma) cédula de R$ 50,00 (cinquenta reais) com indícios de falsidade.

O autor foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Sete Lagoas, bem como todo material apreendido.

Assessoria Organizacional/PM