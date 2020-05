Monte uma horta a partir de ervas e temperos comprados no mercado

Pensando em como montar sua própria horta dentro de casa? Uma boa alternativa para isso é começar o plantio a partir de ervas e temperos comprados no mercado. Além de acrescentarem um pouco de verde ao lar, ele também possibilitam que você tenha sempre disponível especiarias deliciosas e que fazem toda a diferença na hora de cozinhar! Veja as dicas da Japi, marca que produz vasos em polietileno:

Onde plantar Para começar o plantio de temperos em casa, escolha um local adequado. Floreiras permitem hortas compactas, ideal para quem tem pouco espaço. Vasos grandes também podem ajudar, e ainda existem alguns modelos que possibilitam que você plante mais de uma espécie e concentre todas suas mudas em um único lugar. Quanto à horta vertical, além de ser uma alternativa para locais pequenos, é uma forma de aproveitar as paredes de casa e ainda decorar algum cantinho de seu lar com um toque de natureza! Esses itens de jardinagem podem ser encontrados nos supermercados e home centers. Escolha o que e como plantar Adquiridos na feira ou no mercado, temperos e ervas podem ser replantados a partir de galhos e partes específicas. Os processos são fáceis e simples de fazer. Após o plantio, atente-se para a adubação e irrigação de cada espécie. Confira:

Alecrim, manjericão, hortelã e erva-cidreira:

Inicie o processo cortando alguns galhos, retirando as folhas de baixo e mantendo as folhinhas da parte de cima das ervas. Coloque em um recipiente com água, que deve ser trocada a cada dois dias, e deixe em um local que receba bastante luz solar. Em algumas semanas, quando as raízes começarem a crescer, transfira para um vaso com terra.

Cebolinha:

Corte a parte branca, próxima da raiz, e deixe um pedaço da parte verde. Coloque em um recipiente com água, cobrindo um pouco da parte branca. Troque a água diariamente. Após algumas semanas, a raiz crescerá e aí você pode transferir a cebolinha para um vaso e realizar o plantio.

Salsão:

Para plantar o salsão, o plantio começa a partir da base, que normalmente é descartada durante seu processo de preparo. Corte a base e coloque-a em uma tigela ou prato pequeno com água, com a parte do caule para cima. Repouse o recipiente em um lugar com sol e umedeça a parte de cima para não ressecar. Após aproximadamente uma semana, folhinhas nascerão no centro. Transfira para um vaso e cubra com terra a base, sem tampar as pontas das folhas.