Lives de terça: Simony, Aline Barros e Flávio Venturini são destaques

A programação de lives musicais segue a todo vapor nesta terça-feira (12), que terá apresentações de Aline Barros, Flávio Venturini e do Grupo Bom Gosto.

Simony é outro destaque da programação. Em entrevista à coluna de Leo Dias, no Uol, a cantora afirmou que sua primeira live terá três horas e meia de duração.

“Só com os sucessos do Balão Mágico passarei quase duas horas cantando. Também levaremos do meu repertório muitas músicas românticas, de novela, dos meus discos solo, e também alguns covers”, revelou Simony.