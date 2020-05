Após decreto, secretário de Saúde de MG reafirma protocolos do Minas Consciente

Após o governo federal incluir salões de beleza, barbearias e academias na lista de atividades essenciais durante a pandemia de coronavírus, o secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Carlos Eduardo Amaral, disse que, neste momento, não há previsão de mudanças nas determinações do Minas Consciente, programa estadual que analisa a flexibilização de atividades econômicas no Estado.

O Minas Consciente estabelece que salões de beleza e estética fazem parte da onda vermelha, que abrange atividades econômicas de alto risco, e exclui as academias. Segundo o programa, esse tipo de atividade gera “risco extremamente alto”, com grande aglomeração de pessoas e possibilidade de contágio, e só poderá ser retomado quando houver controle da pandemia.

Em coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira (12), o secretário reafirmou a validade do programa. “O Minas Consciente trouxe todo um estudo da Secretaria de Estado de Saúde, junto com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, com o objetivo de avaliarmos, do ponto de vista técnico, de impacto econômico e de risco à sociedade, todas as atividades econômicas. Nesse programa, temos muito bem definidos todos os setores e o momento em que cada um será flexibilizado”, afirmou o secretário.

Segundo ele, qualquer análise diferente da do programa precisa passar pelo Centro de Operações de Emergência em Saúde (COE). “Esse grupo, que é técnico, qualificado, experiente e com muita boa formação, que definir mudanças. Neste momento, não pensamos em modificar o que está constando no Minas Consciente”, disse Amaral.

O governador Romeu Zema (Novo), que participou da coletiva, não comentou o decreto federal. Em pronunciamento, ele destacou os protocolos do Minas Consciente. “Queremos que Minas, da mesma forma que se comportou até agora como um caso exemplar na condução da pandemia, também seja um caso exemplar na condução da reativação das atividades econômicas, que será feita com muita responsabilidade e critério”, disse.

Nas redes sociais, o governador afirmou que “a decisão de reabertura de estabelecimentos, como salões de beleza e academias, é de cada prefeito, que deve analisar o cenário da saúde na cidade”. Segundo Zema, o decreto federal “não altera a autonomia de gestão dos municípios”.

Ele ainda lembrou o Minas Consciente e disse que “ficará a critério de cada prefeito aderir ao programa e seguir os protocolos em seu município”.