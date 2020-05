Covid-19 em Sete Lagoas: Secretaria de Saúde presta esclarecimentos sobre os resultados divulgados

De acordo com os dados informados pelo boletim do Gabinete de Gestão de Crise do Coronavírus em Sete Lagoas, divulgados na manhã desta terça-feira, 12, o município teve um crescimento de 3,8% no número de notificações nas últimas 24 horas, chegando a 1.149 casos suspeitos notificados. Destes, 822 foram notificações de Síndromes Gripais Inespecíficas e estão sendo acompanhadas pela Secretaria Municipal de Saúde.

Mais um caso foi registrado em Sete Lagoas, chegando agora a 12 positivos para Covid-19. Trata-se de um homem, de 40 anos de idade, que fez o teste em laboratório particular. Já o óbito suspeito ocorrido nessa segunda-feira, 11, no Hospital Municipal, teve resultado negativo. Assim, a cidade segue sem registros de óbitos por coronavírus. Os números de testes negativos chegam agora a 315, somando-se os resultados de testes tanto da Funed quanto de laboratórios particulares. Seis pacientes estão internados em hospitais da cidade com Síndrome Respiratória Aguda Grave.

Esclarecimento

O secretário municipal de Saúde, Dr. Flávio Pimenta, esclarece que diariamente, pelas redes sociais, são feitas dezenas de postagens de pessoas questionando os dados divulgados pela Vigilância Epidemiológica do Município, sugerindo casos positivos ou óbitos que não estariam sendo computados no boletim. “Qualquer resultado somente é incluído no boletim após uma notificação formal ao setor de epidemiologia. Essa notificação pode ser feita pelos laboratórios particulares, pela Funed ou pelas secretarias de saúde de outros estados ou municípios”, explica.

Estes critérios, de acordo com o secretário, atendem às normas técnicas seguidas não só por Sete Lagoas, mas em todo o país, para que seja possível evitar duplicidade de pacientes e garantir a fidelidade dos dados. “Todos os casos, sejam eles suspeitos, positivos ou descartados, são acompanhados pela Secretaria Municipal de Saúde e, assim que formalmente notificados, passam a compor os números do boletim”, completa. Vale lembrar que já foi divulgado pela mídia local e nas redes sociais um falso positivo, cuja contraprova, depois, deu negativo.

Conscientização

A Prefeitura de Sete Lagoas continua reforçando os pedidos para que a população se conscientize, só saindo de casa se necessário, usando máscara ao sair, mantendo a higiene pessoal e o distanciamento social. O telefone para dúvidas sobre a Covid-19 é o 3773-2576, para denúncias, 153, para mais informações, acesse www.setelagoas.mg.gov.br/coronavirus. Combater o novo coronavírus é dever de todos.

Ascom Prefeitura de Sete Lagoas