Caixa volta com longas filas, nesta segunda em Sete Lagoas

As agências da Caixa Econômica Federal iniciaram a semana com enormes filas novamente. Em Sete Lagoas, na agência do shopping Boulevard, que sempre apresenta maior número de pessoas na fila, a situação nesta segunda-feira (11), só foi contornada por volta de 13h, tendo em vista que abriu o atendimento já com mais de 200 pessoas na fila.

As agências que vinham funcionando em horário especial, principalmente da Caixa, para atendimento dos programas sociais do governo, por decisão da prefeitura municipal voltaram ao horário normal a partir desta segunda -feira (11), de 10h às 16h. Quando estavam com horário especial, a partir das 8h, era possível ter controle maior no fluxo do atendimento, tentando amenizar o tempo de espera nas filas. Com as agências abrindo em horário normal, muitas pessoas com o objetivo de garantir atendimento mais rápido, acabam indo para a fila na noite anterior.

Vale lembrar que o governo ainda não liberou o calendário de pagamento para a segunda parcela do auxilio emergencial. Com isso a situação nas filas da Caixa podem se agravar ainda mais com aglomeração de pessoas, em busca do atendimento.