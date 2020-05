Câmara retoma, nesta terça-feira (12), procedimentos das Reuniões Ordinárias

Os vereadores se reúnem para mais uma sessão da Câmara Municipal, ainda em ambiente virtual, nesta terça-feira (12). A novidade do encontro é que o procedimento será de uma Reunião Ordinária com a comunicação pessoal dos parlamentares e apresentação de matérias. Diferentemente dos últimos encontros que foram regidos pelas regras de uma sessão Extraordinária.

A reunião ainda acontece por videoconferência, principalmente, por dois motivos. Um deles é que dos 17 vereadores, sete se enquadram no grupo de risco para o coronavírus. E o outro é que as bancadas de trabalho dos parlamentares no Plenário da Câmara não têm distância maior do que os 1,5 metros de distanciamento recomendados pelas autoridades de saúde.

Apesar de ter retomado os trabalhos presenciais na sede do Legislativo, a Mesa Diretora determinou rígidas medidas preventivas de segurança para conter a proliferação do coronavírus que, oficialmente, já infectou 11 pessoas na cidade. A sessão começa às 15h com transmissão ao vivo pela TV Câmara, canal 46.2.

Na pauta estão oito Anteprojetos de Lei (APL) dos vereadores. O 02/2020, de Marli de Luquinha (MDB), por exemplo, “institui o programa municipal de mentoria em negócios tecnológicos, denominada cyber meeting”. O APL 11/2020 tem autoria conjunta de Beto do Açougue e Gislene Inocência, ambos do PSD, e “institui a semana do descarte correto de lixo eletrônico no município de Sete Lagoas e dá outras providências”.

Outras 254 proposições entre Requerimentos e Pedidos de Providências serão apreciadas pelos vereadores. Muitas delas relacionadas a medidas de contenção da pandemia em Sete Lagoas.

Ascom Câmara Municipal de Sete Lagoas