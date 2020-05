Coronavírus: Mais um óbito suspeito foi registrado em Sete Lagoas

O número de notificações na cidade teve uma leve alta, de 1,6% entre sábado e esta segunda, chegando agora a 1.106. Foi a menor alta diária desde o dia 13 abril, segundo o boletim divulgado hoje pelo Comitê Gestor da Crise do Coronavírus do Município. Deste total, 794 casos de síndrome gripal inespecífica estão em investigação clínica ou laboratorial. Permanecem ainda os 11 casos positivos registrados em Sete Lagoas, com sete deles curados e outros quatro ainda em isolamento. Subiu para 301 o número de resultados negativos.

Mais um óbito suspeito foi registrado hoje. O paciente era do sexo masculino e foi atendido no Hospital Municipal. Ele foi submetido a exame para comprovar ou descartar o coronavírus, mas ainda não há resultado. Os outros três óbitos suspeitos que ocorreram em Sete Lagoas foram negativos para a Covid-19.

Atualmente quatro pacientes estão hospitalizados com Síndrome Respiratória Aguda Grave. Apenas um, que não é morador de Sete Lagoas, foi positivado. Os demais ainda aguardam liberação do resultado do exame.

A Prefeitura de Sete Lagoas ressalta mais uma vez a necessidade de cuidados por parte da população. Só saia de casa se for extremamente necessário. Se sair, use máscara. Reforce a higiene e mantenha o distanciamento social. Mais informações: 3773-2576 e www.setelagoas.mg.gov.br/coronavirus.

Ascom Prefeitura de Sete Lagoas