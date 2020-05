Kalil: BH vai ter 13 barreiras sanitárias a partir da próxima semana

“A partir da semana que vem Belo Horizonte contará com 13 barreiras sanitárias. Isso quer dizer que para entrar na cidade de Belo Horizonte, em colaboração com a BHTrans, a Polícia Militar Minas Gerais e a Secretaria Municipal de Saúde, os ônibus e carros serão parados nas entradas de Belo Horizonte para verificação sanitária”, disse Kalil.

O prefeito também explicou que, em relação a flexibilização do comércio, até o momento, estudos técnicos embasaram que isso pode de fato acontecer no próximo dia 25, conforme anunciado anteriormente. Mas reforço pedido para que as pessoas fiquem em casa. “Volto a falar, fiquem em casa. Dependem de nós.Eu não quero trancar essa cidade. Não espantem se Belo Horizonte for a primeira cidade a ser trancada”, frisou.