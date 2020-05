Casal é preso com drogas e celular roubado no bairro Dante Lanza

Na noite desse domingo, 10, por volta das 21 horas, os policiais militares receberam a informação de que indivíduos, em um veiculo Fiat/Uno de cor prata, estariam comercializando drogas próximo ao Terminal Rodoviário.

Na posse da informação, os militares foram até o local denunciado e lá depararam com o referido veículo com dois ocupantes, identificados posteriormente sendo o homem D.H.F.F., de 27 anos e a mulher D.C., de 19 anos.

O condutor do veículo, ao perceber que seria abordado pelos militares, começou a evadir com o veículo pelas ruas do bairro São Geraldo, sendo acompanhado pelas viaturas e abordado na Av. Norte Sul com Av. Renato azeredo.

Durante a fuga, o casal arremessou uma sacola que tinha seis papelotes de cocaína. Durante as buscas no veículo, os militares encontraram a quantia de R$ 310,00 (trezentos e dez reais) e um celular roubado em data pretérita.

Diante dos fatos, o casal foi preso pelos crimes de tráfico de drogas e receptação e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Sete Lagoas juntamente com o material apreendido. O veículo utilizado foi apreendido para o pátio credenciado.

Assessoria Organizacional/PM