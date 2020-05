Polícia Militar prende autor de roubo a veículo no Monte Carlo

Na noite da última sexta-feira, 08, por volta das 19 horas, os policiais militares receberam ligação que, na Rua Maria Augusta Santiago, um indivíduo armado, identificado posteriormente por P.B.S.S., de 27 anos, teria agredido a vítima com uma coronhada e roubado o veículo Fiat/Strada de cor prata.

Na posse da informação, os militares realizaram uma operação e fizeram o cerco/bloqueio na cidade e avistaram, na Rua Irmã Flavia, o referido veículo estacionado. Próximo ao veículo estavam duas pessoas, H.R.A., de 29 anos e P.B.S.S., de 27 anos, os quais tentaram evadir no momento da abordagem, mas foram perseguidos pelos policiais e presos.

Durante diligências, os militares receberam a informação que a arma utilizada no roubo estaria escondida na Rua Irmã Flávia. No endereço denunciado foi encontrado, pelos policiais, o revólver calibre.38 com o autor F.G.G., de 37 anos, o qual também foi preso.

Diante dos fatos, os autores foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Sete Lagoas e o veículo recuperado removido para o pátio credenciado.

Assessoria Organizacional/PM