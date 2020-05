PCMG prende homem em flagrante com pornografia infantil

Na tarde da última sexta-feira (8), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) cumpriu um mandado de busca e apreensão, em Governador Valadares, com o objetivo de combater a pedofilia infantil nas redes sociais, que resultou na condução em flagrante de um homem, de 63 anos, por manter diversos arquivos com conteúdo pornográfico, de crianças e adolescentes.

Durante a ação policial, foram arrecadados celulares, notebook, pen drive’s, diversas mídias em DVD e câmeras espiãs – todos utilizados na prática de armazenar imagens de crianças e adolescentes em cenas de sexo – além de brinquedos e roupas infantis. Constatada a materialidade delitiva, o investigado foi autuado em flagrante e liberado mediante pagamento de fiança arbitrada pelo Delegado de Polícia de Plantão.

De acordo com o Delegado Douglas Veloso, que coordenou a operação policial, a PCMG reforça ações de proteção às crianças e adolescentes, no sentido de combater a pornografia infantil e demais crimes definidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), principalmente nesse mês de maio, em que é celebrado o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil, no próximo dia 18.

A ação é um desdobramento de investigações conduzidas pela equipe da Delegacia Especializada em Armas, Munições, Explosivos e outros (Deame), com dados preliminares levantados pelos Investigadores Arthur de Carvalho e Erick Valim. Para o cumprimento da ordem judicial, houve o apoio operacional da Delegacia de Conselheiro Pena, representada pelo Investigador Orcésio de Freitas.

Fonte: Polícia Civil