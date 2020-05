América quer contratar três reforços para volta da temporada; um deles está ‘praticamente fechado’, diz diretor

Antes mesmo de retomar as atividades, Coelho já pensa em encorpar elenco para disputa da Série B

Apesar da paralisação do futebol por conta da pandemia do novo coronavírus, a diretoria do América segue trabalhando nos bastidores para encorpar o elenco para a sequência da temporada. Segundo o diretor de futebol do Coelho, Paulo Bracks, o clube quer contratar três reforços, sendo que um deles já está praticamente acertado.

Durante a paralisação da temporada, o América optou por manter os salários dos atletas, suspendendo apenas os vencimentos relativos aos direitos de imagem. Depois do período de férias, que venceu em 30 de abril, os jogadores passaram a receber o salário como licença remunerada.

As categorias de base, o elenco feminino e funcionários do setor administrativo do clube tiveram seus contratos suspensos com base na MP 936 como forma de manter os empregos. Durante o período, o Coelho vai complementar a renda oferecida pelo governo para chegar ao valor líquido que esses funcionários recebem mensalmente.

De acordo com Bracks, buscar novos jogadores para o elenco só é possível pela política econômica do América, que está com as contas em dia, sem dívidas e “sem a corda no pescoço”.

“Pela parte financeira, tentamos trabalhar com essa linha muito reta, muito direta, sem escândalos, sem política, sem dívida, sem corda no pescoço. Mas, evidentemente, o nosso principal objetivo do ano continua sendo o acesso à Série A. Rascunhamos, antes da pandemia, da paralisação, um número de três reforços visando a Série B. Esse número, a princípio, está mantido”, disse o dirigente em entrevista ao programa Os Donos da Bola, da TV Band.

Com a mudança na regra das substituições, imposta pela Fifa na última sexta-feira, onde serão permitidas cinco trocas durante as partidas, Bracks admitiu que a nova orientação pode interferir na montagem do elenco para a sequência da temporada. Porém, ele afirmou que, por enquanto, o plano de contratar três reforços se mantém.

“Estamos mantendo três nomes, um nome na defesa e dois nomes do meio para frente. Temos conversado com alguns atletas, temos monitorado muitos jogadores. Existe um jogador que está praticamente fechado no nosso retorno, mas prioridade nossa agora é cuidar da saúde, cuidar desse retorno, principalmente, e proteger o nosso elenco”, garantiu.

Além disso, o dirigente celebrou o fato de o América não ter sofrido mudanças no elenco durante a pausa do futebol. Os contratos do zagueiro Joseph, do volante Rickson e do goleiro Victor Hugo, que venciam em 30 de abril, foram renovados e os atletas seguem no elenco americano.

“O caminho mais fácil seria não renovar esses contratos, até porque eram atletas que performaram pouco em termos de minutagem, mas renovei o contrato dos três. Tive o ‘OK’ da comissão técnica para renovar. Os atletas ficaram felizes, o elenco ficou feliz, então eu não tenho nenhuma troca forçada, não tem nenhuma saída de jogador, e a gente quer trazer atletas para agregar, sim, sem dúvidas”, concluiu Paulo Bracks.

Líder isolado do Campeonato Mineiro, com 21 pontos, o América é o único time já classificado para a próxima fase da competição. Tombense (20), Atlético (18), e Caldense, (17), completam o G4 do estadual.