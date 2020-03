Delegacia da Mulher de Sete Lagoas comemora o “Dia Internacional da Mulher”

Nesta quarta-feira 11, a Delegacia de Atendimento à Mulher, Orientação e Proteção a Família de Sete Lagoas, comandada pela delegada Stefânia Nunes Valgas comemorou o “Dia da Mulher”, que teve sua data oficial no dia 8 de março. Com apoio de sua equipe e de outras policiais, a delegada Stefânia Valgas, promoveu uma tarde de atividades na sede da delegacia no bairro Jardim Arizona nesta quarta. A terapeuta Márcia Rubi do Centro de Terapias Integradas Namaste, participou abordando o tema “ Cura das Mulheres que existem dentro de nós”, além de terapias e apresentação de slides sobre a mulher.

A maquiagem para as convidadas ficou a cargo de Andreza Diniz Makeup. Para a delegada Stefânia Valgas, foi um dia de comemorações para trabalhar a auto-estima das mulheres, o empoderamento feminino, mas também de lembrar do combate á violência doméstica. “Os nossos índices são de reduções, mas temos trabalhado muito neste sentido de reduzir ainda mais. “Está controlado, mas queremos reduzir cada vez mais estes índices”, afirmou.

Com relação aos crimes contra a mulher, Setefânia Valgas destacou principalmente a violência física, psicológica e moral que são os crimes de ameaças. E como forma de prevenção e combate a estes crimes a delegada ressalta, a importância da Medida Protetiva que pela legislação se for quebrada pelo agressor configura crime inafiançável que após preso é encaminhada para o Presídio local.

Sobre os crimes sexuais, a delegada explicou que, a maioria envolve crianças e adolescentes principalmente no seio familiar ou praticado por um agressor que tem vínculo com a família da vítima. Atualmente a Delegacia da Mulher conta com espaço específico para este tipo de atendimento. “Contamos com local totalmente preparado para receber as vítimas e com um atendimento mais humanizado, minucioso com profissionais preparados, inclusive estagiários de psicologia, cedidos pela prefeitura para atender as vítimas de violência doméstica e abuso sexual”, comentou .

Para denúncias, a vítima deverá acionar a PM ou a Polícia Civil. A Delegacia da Mulher funciona na Avenida Jovelino Lanza, 1316, Jardim Arizona.

Estatísticas

Em Minas Gerais, 136 feminicídios, crimes de ódio motivados pela condição de gênero, foram registrados em 2019. É o estado com o maior número de casos no país, de acordo com levantamento do Monitor da Violência, uma parceria Pública.

A taxa de mulheres vítimas de feminicídio é maior do que o registrado no País. De acordo com os dados, o número de 1,3 a cada 100 mil. No Brasil a taxa é de 1,2. Em relação a 2018, o número de feminicídios caiu.

Em 2018 foram registrados 232 casos enquanto que em 2019 foram 276, uma queda de 14,6%.O Brasil teve 3.739 homicídios dolosos de mulheres em 2019, uma redução de 14% em relação ao ano anterior.