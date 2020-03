Jovem de 19 anos é preso por roubo e importunação sexual em Sete Lagoas

Na noite dessa terça-feira (10), um rapaz de 19 anos, identificado como L. P. M., foi preso em decorrência dos crimes de roubo e importunação sexual cometidos contra duas mulheres em Sete Lagoas. As ações aconteceram na Avenida José Sérvulo Soalheiro, nas proximidades da Rua Veneza, no bairro Jardim Europa.

Segundo informações, as vítimas, identificadas como L. S. C. (16) e D. P. S. (21), estavam no endereço citado, quando foram abordadas por dois indivíduos. Eles estavam usando bicicletas e simularam estarem armados.

Além de terem roubado um aparelho celular, o rapaz de nome L. S. C. importunou sexualmente D. P. S. passando a mão em suas partes íntimas.

Posteriormente, L. S. C. foi localizado de posse do aparelho roubado. Diante disso, ele foi levado para a Delegacia de Polícia Civil. Já o outro criminoso não foi encontrado.