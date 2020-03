Motorista de aplicativo sofre racismo em Sete Lagoas

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o motorista informou que foi acionado para realizar uma corrida e, logo em seguida, iniciou o trabalho. No entanto, R. R. A. no decorrer do percurso teria solicitado que o condutor parasse o veículo em locais distintos. A vítima também informou aos policiais que o homem apresentava sinais de embriaguez e nervosismo.

Ainda segundo M. M. S., após comunicar ao passageiro que a corrida seria cancelada, o homem passou a proferir injúrias raciais e expressões de baixo calão como: “você é preto e eu não sou amigo de preto”. Em seguida, o agressor teria fechado a porta do automóvel com bastante força.

O autor dos insultos foi identificado por populares que estavam próximos à cena do crime e visualizaram a situação. O homem, segundo consta no boletim de ocorrência, é morador do bairro Jardim Arizona.

Após a identificação, militares compareceram ao endereço do então suposto autor dos insultos racistas. Porém, a equipe policial não foi atendida. Diante disso, a vítima foi orientada a comparecer na Delegacia de Polícia para apresentar queixa contra o autor da agressão.

Mobilização de colegas

Após a saída dos policiais do endereço onde o autor reside, colegas de trabalho da vítima compareceram no local e passaram a acionar a campainha do apartamento de R. R. A..

De acordo com o registro policial, o homem foi visto em casa por testemunhas. O grupo estava de posse de pedaços de madeira. O autor das injúrias foi instigado pelos populares a descer.

Diante da situação, vestindo apenas roupas íntimas e armado com uma faca, o homem foi ao encontro das pessoas que estavam no local. A PM, então, foi novamente acionada e retornou ao endereço.

Os militares efetuaram a prisão dos “envolvidos perturbadores”, como consta no boletim de ocorrência. Além deles, os policiais deram voz de prisão à R. R. A. por injúria e ameaça. Todos eles foram conduzidos para o Posto Castelo, onde aguardaram que o registro do fato fosse feito.

Durante a confecção do boletim de ocorrência, R. R. A. passou a cometer novas injúrias, direcionadas aos outros indivíduos presos. Ele foi advertido da reincidência do delito.